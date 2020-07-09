«الانضباط» تنظر في شكوى شباب الأهلي

المصدر: دبي - العوضي النمر

تنظر لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها الثاني، اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، شكوى نادي شباب الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية، والتي يطالب فيها ببطلان إجراءات مجلس إدارة رابطة المحترفين لدعوة جمعية عمومية طارئة، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة بعدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي وما ترتب على ذلك من نتائج.

وكانت لجنة الانضباط قد عقدت أول اجتماع لها ومنحت اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، مهلة حتى أمس، للرد على شكوى نادي شباب الأهلي، ورفع الطرفين الرد وأكدا خلاله سلامة الإجراءات المتخذة بشأن عدم استكمال منافسات دوري الخليج العربي.

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