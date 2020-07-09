«كورونا» يحرم شبيه «صلاح» من رحلة ليفربول

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قال المصري أحمد عبد الغني لاعب دبا الفجيرة «مواليد الدولة» شبيه نجم ليفربول محمد صلاح إنه كان يُخطط للذهاب إلى انجلترا وتحديداً مدينة ليفربول خلال الصيف الحالي للاحتفال مع أقاربه بفوز «الريدز» بلقب الدوري الانجليزي بعد مرور 30 عاماً، إلى جانب الالتقاء بنجمه المفضل مواطنه «محمد صلاح» لكن تفشي جائحة «كورونا» وإغلاق المطارات حالا دون تحقيق حُلمه الذي انتظره طويلاً، معرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك قريباً إما هنا في الإمارات أو في مصر.

وجدد عبد الغني القول إنه سبق وأن واجه مواطنه محمد صلاح في أكثر من مرة على أرضية الميدان، وذلك قبيل أن يتوجه للاحتراف الخارجي وتحديداً الدوري السويسري، مشيراً إلى أنه لعب ضده عندما كان يلعب لنادي المقاولون وأثناء لعبه لفريق غزل المحلة.

وشكر عبد الغني إدارة نادي دبا الفجيرة التي جددت العقد معه للموسم الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن الطموحات ستكون كبيرة خلال الموسم الكروي المقبل وسيكون هدفهم هو تحقيق حُلم الصُعود والعودة من جديد إلى أضواء دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن دبا الفجيرة وبما يملكه من إمكانات قادر على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

وحول قرارات إلغاء الموسم الأخير من قبل رابطة دوري المحترفين، أشار عبد الغني إلى أن الرابطة واتحاد الكرة ربما راعوا المصلحة العامة لكافة الفرق وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا والتي شلت الحياة بأكملها وعطلت معظم الدوريات حول العالم.

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