مبارك والدوخي..عودة الى البيت الشرقاوي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد الجهاز الإداري الجديد لفريق الشارقة أن المهمة مع آخر بطل لدوري الخليج العربي، تعتبر تحدياً كبيراً، يحتاج مزيداً من العمل والتركيز استعداداً للموسم الجديد، جاء ذلك في أول تصريحات للثنائي أحمد مبارك الجنيبي مدير الفريق، وسعود الدوخي الإداري. وأوضح مبارك أن الشارقة بيته وعودته له طبيعية، ووجه الشكر الجزيل لعلي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي، مثمناً ثقة شركة كرة القدم برئاسة عبد الله العجلة، وإتاحة الفرصة أمامه للعودة مجدداً والعمل بنادي الشارقة، مشيراً إلى أنه كان متابعاً عن كثب مشوار الفريق في الفترة الماضية، كما وجه شكره وتقديره للجهاز الإداري السابق والمتمثل بعبد العزيز محمد «عزوز» وعلي محمد على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة السابقة، وتعهد بمواصلة مسيرتهم الناجحة في المواسم القادمة.

عودة للبيت

وأضاف: نادي الشارقة هو بيتنا الذي ترعرعنا بين جنباته، حيث إننا رهن إشارته وعلى استعداد دائم لخدمته في أي وقت، وهدفنا لا يختلف عن الأهداف الموضوعة من قبل إدارة شركة كرة القدم، أو ما يتطلع إليه أوفياء الملك من حيث المحافظة على مكانة الفريق بين الكبار وعلى المنصات، متمنياً أن يكون التوفيق والنجاح حليفه في مهمته المقبلة.

وقدم سعود الدوخي إداري الفريق وافر الامتنان لإدارة شركة الشارقة لكرة القدم على منحه هذه الفرصة لرد بعض من جميل نادي الشارقة عليه كلاعب، وقال: «قضيت سنوات جميلة في نادي الشارقة بدءاً من المراحل السنية ووصولاً للفريق الأول، وجاء الوقت لخدمة هذا الكيان الكبير والذي سنعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأطراف من إدارة وأجهزة فنية وإدارة ولاعبين وكذلك الجماهير نحو بلوغ الهدف الأسمى الذي نطمح إليه في رفع اسم الشارقة عالياً والمحافظة على مكتسبات السنوات السابقة».

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