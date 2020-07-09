الوصل يترقب ريجيكامب والنجوم الأجانب

المصدر: دبي- علي شدهان

يترقب فريق الوصل الأول لكرة القدم، التحاق مدربه الروماني ريجيكامب، والرباعي الأجنبي المحترف في صفوفه، ونجمه فابيو ليما، خلال الأيام القليلة المقبلة، للبدء في مرحلة الاستعداد للموسم الجديد، حيث يوجد المدرب والمحترفون الأجانب حالياً في بلدانهم، إضافة إلى فابيو ليما الموجود في البرازيل، إلى جانب اللاعبين المسجلين بفئة «المقيم»، الثنائي البرازيلي، ماتيوس دا سيلفا وناتان فيليبي.

وتضم قائمة الرباعي الأجنبي للوصل في الموسم الجديد، الثلاثي البرازيلي، ويلتون سواريز، ورونالدو منديز، والقادم الجديد سانتوس نيريس، والأرجنتيني نيكولاس اوروز، إضافة إلى اللاعبين المسجلين بفئة «المقيم»، الثنائي البرازيلي ماتيوس دا سيلفا وناتان فيليبي، ودشن الوصل، أمس الأربعاء، عودته للنشاط بعد فترة توقف لأكثر من 3 أشهر عاشتها كرة الإمارات احترازاً من «فيروس كورونا»، بإجراء سلسلة الفحوصات الطبية في مقر النادي بزعبيل للاعبين المحليين الموجودين حالياً في الدولة، بإشراف الجهاز الطبي للفريق الأصفر، فيما تم إجراء الفحص الطبي الخاص بـ«كورونا» في المراكز الطبية المتخصصة بدبي قبل بدء الفحوصات الطبية المعتادة.

التدريبات السبت

ويخوض فريق الوصل تدريباته، السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد، وذلك وفقاً لـ«البروتوكول» الصحي، الذي وضعه اتحاد الإمارات لكرة القدم لجميع فرق الدولة، وفي إطار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا»، وإلى جانب الفحوصات الطبية، وتطبيق «البروتوكول» الصحي، قام الوصل بحملة تعقيم كبرى لمختلف منشآت النادي، من خلال التعاقد مع شركة «كي أو اكس» المعرفة بإجراء حملات التعقيم الكبرى في المشافي وغيرها من المرافق الكبيرة باستخدام أجهزة حديثة، وذلك بهدف تطبيق أفضل معايير الأمان والسلامة في عموم منشآت القلعة الصفراء قبل انطلاق مرحلة العودة لممارسة النشاط الرياضي.

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