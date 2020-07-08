«الهيئة» تذكر الأندية بشرط إقامة تسجيل المقيمين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

وجهت الهيئة العامة للرياضة تعميماً إلى جميع الاتحادات والجمعيات واللجان والأندية الرياضية بالدولة برقم 23 والصادر في السابع من الشهر الجاري، تؤكد من خلاله استمرار العمل بالتعميم السابق رقم 130 لسنة 2018 والخاص بإلغاء الفقرة رقم 3 المعنية بتحديد مدة الإقامة وهي ألا تقل عن 3 سنوات ماضية عند تاريخ التسجيل للمرحلة السنية فوق 18 عاماً.

وأن تكون الإقامة لمدة سنة ما دون ذلك، كشرط لتسجيل اللاعبين من فئة المقيمين في الدولة والوارد بالمادة رقم 8 من لائحة مشاركة غير المواطنين في المسابقات الرسمية، مع مراعاة أن يلتزم كل اتحاد بوضع الضوابط والقيود التي تمنع أي تجاوز في أحكام تلك المادة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والمنعقد في الثالث من يوليو الجاري، والذي يستهدف سعي الهيئة لإعداد دراسة عن مدى الاستفادة من اللائحة التنفيذية لمشاركة اللاعبين في الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة في المسابقات الرياضية الرسمية.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تقييم مدى الاستفادة من تطبيق تلك اللائحة من خلال ملاحظات ومقترحات الاتحادات والأندية بعد الانتهاء من الموسم الرياضي 2020/2021 ليتسنى التطبيق الأمثل لما فيه مصلحة رياضة الإمارات بشكل عام.

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