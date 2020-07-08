اتحاد الكرة الإماراتي يُنظم ورشة لمناقشة تعميم «أوضاع وانتقالات اللاعبين»

المصدر: البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أول من أمس، بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» ورشة عمل لمناقشة التعميم السنوي رقم ( 1 ) للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي الجديد 2020/2021، بمشاركة المستشار محمد المهيري، مدير الإدارة القانونية بالاتحاد، وحمدة الشامسي، رئيس قسم القيد والتسجيل وإداريي وممثلي كافة الأندية.

واستعرضت ورشة العمل بنود التعميم السنوي لقيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي الجديد، حيث تم مناقشة كافة بنود التعميم وتسجيل كافة الملاحظات الواردة من الأندية من أجل دراستها مع اللجان المعنية بالاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز