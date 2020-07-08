سيدورف يستمتع بسحر دبي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

نشر النجم الهولندي كلارنس سيدورف صورتين على حسابه في انستغرام ثناء تجوله بممشى فندق فيرمونت جزيرة النخلة، معلقا:" عودة إلى فندق فيرمونت النخلة بعد الإعجاب بهذا المنظر المذهل."

ويرتبط سيدورف بعلاقة قوية مع دبي، حيث يزورها باستمرار للعمل أو لقضاء إجازته والاستمتاع بسحر جمالها، كما سبق أن شارك في مناسبات عديدة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

واعتزل سيدورف اللعب في 2014 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات واللعب في أكبر الأندية العالمية مثل أياكس أمستردام الهولندي وسمبدوريا وريال مدريد وانتر وجمعية ميلان وبوتافوغو قبل أن يتفرغ للتدريب وآخر تجاربه كانت العام الماضي، مع المنتخب الكامروني.

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