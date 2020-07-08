كلباء يُجري الفحوص الطبية للاعبيه

المصدر: كلباء – البيان الرياضي

أجرى لاعبو الفريق الأول للكرة بنادي إتحاد كلباء الفحوص الطبية بالتعاون مع مستشفى الشرق، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الترشان رئيس الوحدة الطبية بالنادي.

وقام الفريق الطبي بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لضمان جاهزية الكاملة للاعبين صحياً وبدنياً، وذلك قبل إنطلاق فترة الإعداد الداخلية إستعداداً لمنافسات الموسم الرياضي 2020/2021.

تجدر الإشارة الى أن كلباء سيدشن إعداده الداخلي بدءاَ يوم السبت المقبل بحضور معظم لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا الذي جدد النادي عقده للموسم القادم.

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