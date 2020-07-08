عبد الغني شبيه "موصلاح": كورونا حرمني الاحتفال مع الريدز بلقب البريمرليج

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قال المصري أحمد عبد الغني لاعب دبا الفجيرة "مواليد الدولة" شبيه نجم ليفربول محمد صلاح بأنه كان يُخطط للذهاب إلى انجلترا وتحديداً مدينة ليفربول خلال الصيف الحالي للاحتفال مع أقاربه بفوز "الريدز" بلقب الدوري الانجليزي بعد مرور 30 عاماً، الى جانب الالتقاء بنجمه المفضل مواطنه "موصلاح" مجدداً لكن تفشي جائحة كورونا واغلاق المطارات حال دون تحقيق حُلمه الذي انتظره طويلاً معرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك قريباً أما هنا في الامارات أو في مصر.

وجدد عبد الغني القول بأنه سبق وأن واجه محمد صلاح في اكثر من مرة على أرضية الميدان وذلك قبيل أن يتوجه للاحتراف الخارجي وتحديداً الدوري السويسري مشيراً الى انه لعب ضده عندما كان يلعب لنادي المقاولون وانا العب بفريق غزل المحلة.

وشكر عبد الغني ادارة نادي دبا الفجيرة التي جددت العقد معه للموسم الثاني على التوالي مشيراً الى ان الطموحات ستكون كبيرة خلال الموسم الكروي المقبل وسيكون هدفنا هو تحقيق حُلم الصُعود والعودة من جديد الى اضواء دوري الخليج العربي لافتاً الى أن دبا الفجيرة وبما يملكه من امكانات قادر على خطف احدى بطاقتي الصعود لدوري المحترفين.

وحول قرارات الغاء الموسم الاخير من قبل رابطة دوري المحترفين أشار عبد الغني الى ان الرابطة واتحاد الكرة ربما راعوا المصلحة العامة لكافة الفرق وذلك بسبب الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا والتي شلت الحياة باكملها وعطلت معظم الدوريات حول العالم.

وذكر بانه على تواصل مستمر بزملائه من اللاعبين المصريين في الدوري الاماراتي وتربُطه علاقات مميزة بكل من احمد لطفي لاعب كلباء ومعتصم ياسين لاعب الفجيرة.

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