عدنـان حسين: المحطة السـادسة تنتظرني

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

أكد عدنان حسين لاعب حتا السابق، أنه بعد الرحيل عن «قلعة الإعصار»، سيواصل المشوار في الملاعب عبر المحطة السادسة التي تنتظره بعد سلسلة من التجارب الناجحة في دورينا مع شباب الأهلي ونادي الإمارات اللذان حقق معهما البطولات، وبني ياس والنصر والوصل وحتا، موضحاً، إن شغف كرة القدم يقوده إلى البحث عن تحد جديد بعد تجربة دامت 4 سنوات في حتا، كما أن حب «الساحرة المستديرة» دفع بها حيناً إلى تقديم تضحيات من أجل العودة إلى الملاعب بعيداً عن التفكير المادي البحت.

وأضاف عدنان حسين (34 عاماً) لـ «البيان الرياضي»، إنه لا يفكر في الاعتزال المبكر حالياً ولديه القدرة على تقديم مزيد من العطاء في المستطيل الأخضر، وذكر أن وجهته المقبلة لم تتحدد حتى الآن وسيعمل على المحافظة على مستوى لياقته البدنية وجاهزيته. مؤكداً إعطاء اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، الفرصة بصورة أكبر للاعبين الأصغر سناً.

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