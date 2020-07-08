الطويل: «الصقور» تجاوز الصدمة ويستعد للموسم الجديد

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

أكد خليل الطويل عضو مجلس الإدارة المشرف العام على فريق الإمارات، هدوء الأحوال داخل قلعة الصقور في أعقاب قرارات إلغاء الموسم الكروي «الصادمة»، والتي أسفرت عن عدم صعود أي فريق إلى دوري الخليج العربي.

مشيراً إلى أن إدارة نادي الإمارات برئاسة محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه تهدُف إلى إحداث الاستقرار الكامل داخل أروقة الفريق الأول تحضيراً للموسم الجديد من أجل تحقيق حلم العودة إلى دوري المحترفين. وقلل الطويل من انتقال أكثر من لاعب من صُفوف الصقور، متمنياً التوفيق لأي لاعب غادر كُشوفات الفريق خلال الفترة الماضية.

مشيراً إلى أنهم يكِنون كل احترام وتقدير لكل لاعب فضل البحث عن تجربة أخرى خارج أسوار الصقور، متمنياً التوفيق لسعد سرور ولعبد الله علي وسلطان حسين، وأوضح بأن ثلاثتهم من أبناء النادي وأن الأبواب تظل «مُشرعة» لهم في أي وقت متى ما قرروا العودة. وطمأن الطويل الشارع الرياضي وجمهور فريق الإمارات بشكل خاص بأن القادم سيكون أفضل، وسيعمل مجلس الإدارة ما بوسعه من أجل تحقيق الاستقرار، سواء على مُستوى الجهاز الفني أو على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب.

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