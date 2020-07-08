عودة كونتيس تسعد جماهير حتا

المصدر: (حتا - البيان الرياضي)

أسعدت عودة المدرب اليوناني، كريستوس كونتيس، إلى نادي حتا، جماهير ومحبي «الإعصار»، الذين فرحوا باستمرار المدرب مع الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد البقاء في دوري الخليج العربي.

وكان رحيل كونتيس قبل نحو شهر، قد أثار حفيظة العديد من جماهير حتا، خاصة بعد المستوى المميز والأداء الراقي الذي ظهر به الفريق، بقيادة المدرب اليوناني. وقال سالم غريب البدواوي من جمهور حتا، إن المدرب كونتيس، يعتبر هو أفضل المدربين الذين تولوا التدريب في حتا، وفرح الجميع بعودته قبل أيام، وشاطر البدواوي، الرأي، المشجع سعيد أحمد.

والذي قال إن فريق حتا منذ صعوده قبل عصر الاحتراف في عام 2007، لم يقدم المستوى الرائع الذي قدمه في الموسم الماضي، لافتاً إلى أن استمرار المدرب اليوناني، يعتبر فال خير. وقال المشجع وليد خلفان خصيف، إن استمرار المدرب كونتيس وعودته إلى حتا، بمثابة مفاجأة سارة، ويعتبر الخبر، هو الأجمل بالنسبة لهم، في زمن «كورونا».

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