العين يضم ايريك ويفاوض ادواردو

المصدر: (العين- طلحة عبدالله)

بعد انفراد (البيان الرياضي) الأسبوع الماضي، أعلن العين رسمياً حسم صفقة اللاعب البرازيلي ايريك دي مينيزيس، قادماً من نادي انترناسيونال بعقد يمتد إلى 4 مواسم، وقال النادي عبر موقعه الرسمي إن اللاعب سيصل الاثنين المقبل لإتمام إجراءات قيده بصفة مقيم، ويلعب ايريك في مركز الظهير الأيسر. من جهة أخرى أكدت تقارير إعلامية أن العين اقترب من حسم صفقة اللاعب البرتغالي الانغولى الأصل ويلسون اداوردو، لضمه في صفقة انتقال حر وينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

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