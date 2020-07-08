خلوة كرة الإمارات ترسم خارطة المستقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

يضع اتحاد الكرة اللمسات الأخيرة على مشروع «خلوة كرة الإمارات» المزمع إقامته بنظام الاتصال المرئي عن بعد يومي 12 و13 يوليو الجاري، والتي أطلقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وتهتم الخلوة بمناقشة أوضاع الكرة الإماراتية بمشاركة نخبة من الخبراء الفنيين، بهدف رسم خارطة سياسة تطور الكرة خلال المرحلة المقبلة.

وأطلق اتحاد الكرة منصة إلكترونية الأحد الماضي، لتلقي الأفكار والمقترحات على الرابط الخاص بها، مصحوبة بدعوة لكل محبي كرة القدم في الدولة، من أجل المساهمة الإيجابية في أعمال الخلوة، وستتم الاستفادة من الخبرات والقيادات الوطنية، التي أعطت الكثير للرياضة الإماراتية، خلال جلسات الخلوة لبحث سبل تطوير منظومة عمل غير تقليدية، ترتكز على الشراكة المجتمعية في إحداث نقلة نوعية لأداء الكرة الإماراتية على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما تشهد الخلوة مشاركة شخصيات قيادية وبارزة أسهمت في تطوير الكرة الإماراتية وتحقيق إنجازاتها، بهدف بحث سبل تطوير المنظومة الإدارية وتحديث التشريعات والقوانين الداعمة للتميز الرياضي.

وحدد اتحاد الكرة عدداً من المحاور الرئيسة للخلوة، وهي تطبيق الاحتراف، سقف رواتب اللاعبين، تطوير المسابقات المحلية، آليات مشاركة اللاعبين المقيمين وأبناء المواطنات، تطوير المنتخبات، التسويق والاستثمار، الحضور الجماهيري، وخصخصة الأندية، ودور الأكاديميات الكروية التابعة للأندية والخاصة، تطوير الألعاب النوعية سواء كانت صالات أو سيدات أو كرة شاطئية، وتطوير الكوادر الفنية الوطنية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة والتنظيم والتسويق، وسيتم تحديد المحاور النهائية لجلسات النقاش خلال الساعات المقبلة.

وتشمل الخلوة 3 جلسات رئيسة، بالإضافة إلى حلقات نقاشية تغطي كافة المحاور المعلن عنها بمشاركة نخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في كل فرع من فروع التطوير، وفي نهاية الخلوة سيتم حصر كل الآراء والمقترحات وفرزها لتكون خطة عمل لمجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.





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