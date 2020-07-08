«دبي تعود» يزين قمصان النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اختار النصر شعار «دبي تعود»، ليزين به قمصان لاعبيه، استعداداً لعودة تدريبات الفريق الأول، السبت المقبل، ونشر العميد مقطع فيديو على حسابه الرسمي، يظهر عودة الحياة الطبيعية في أرجاء دبي، وخاصة حركة السفر والتنقل، مرفقاً به تعليق جميل، يتضمن العبارات التالية: «دبي تعود، ليزدهر العالم ويشرق الأمل».

وبدأ الفيديو بلقطة طائرة «الإماراتية»، وهي تستعد للهبوط بمطار دبي، ثم يبرز استئناف حركة مترو دبي، وكثافة الحركة المرورية في شوارع المدينة، قبل أن تظهر حافلة، النصر التي تتزين بشعار العميد، في دلالة رمزية لقرب استئناف رحلاتها بين ملاعب الدولة، مع عودة النشاط الكروي.

ويختتم الفيديو، بإبراز أشهر معالم دانة الدنيا، بداية من برواز دبي، وبرج خليفة، واستاد آل مكتوم، مقر عميد الأندية الإماراتية.

وأطلق النصر، العديد من المبادرات المجتمعية والتوعوية، وخاصة خلال فترة التعقيم الوطني، لحث الجماهير ومتابعيه على التقيد بالإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وكان فريق نادي أولمبيك ليون لكرة القدم، أحدث شركاء طيران الإمارات، خاض أول مباراة له السبت الماضي، بقمصان تحمل عبارة «دبي تفتح»، في إشارة إلى فتح أبواب المدينة لاستقبال زوارها.

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