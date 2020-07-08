الوحدة.. فوتا مدرباً وماتافز يقترب

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

استقرت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة على تعيين الهولندي مارك فوتا المدير الفني لأكاديمية كرة القدم بالنادي، مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز.

كما اقترب الوحدة من ضم السلوفيني تيم ماتافز (31 عاماً)، مهاجم نادي فيتسه الهولندي، لتعويض تيغالي. وسبق أن لعب ماتافز مع أندية أيندهوفن وأوغيسبورغ ونورمبرغ الألمانيين، وخاض تجربة في جنوا الإيطالي عام 2016 على سبيل الإعارة، قبل أن يلعب لنادي فيتسه الهولندي لمدة 3 سنوات.

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