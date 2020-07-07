الوصل يدشن العودة بالفحوصات الطبية غدا

المصدر: دبي- علي شدهان

يدشن فريق الوصل الاول لكرة القدم، العودة للنشاط بعد فترة توقف لأكثر من 3 أشهر عاشتها كرة الإمارات احترازا من فيروس كورونا، بإجراء سلسلة الفحوصات الطبية غدا الأربعاء في مقر النادي بزعبيل للاعبين المحليين باشراف الجهاز الطبي للفريق الاصفر، على ان تسبق تلك الفحوصات، الفحص الخاص بكورونا والذي تم اجراءه من قبل كل لاعب في المراكز الطبية المخصصة لذلك.

وتجري التدريبات المعتادة السبت المقبل استعدادا للموسم الجديد.

ويتوقع ان يلتحق بالتدريبات،اجانب الفهود، واعضاء الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب بعد وصولهم من بلدانهم إلى الإمارات خلال الأيام القليلة القادمة.

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