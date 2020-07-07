الوحدة يستقر على مارك فوتا مدرباً ويقترب من ماتافز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استقرت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة على تعيين الهولندي مارك فوتا المدير الفني لأكاديمية كرة القدم بالنادي، مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، خلفاً للإسباني مانويل خيمينيز الذي غادر إلى بلاده عقب نهاية عقده يونيو الماضي.

وتولى فوتا (59 عاماً) منصب المدير الفني لأكاديمية كرة القدم بالنادي منذ الموسم الماضي، وسبق أن عمل مديراً فنياً لأكاديمية نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، ومديراً فنياً للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، ودرب منتخب بلاده تحت 21 عاماً، وفريق الإسماعيلي المصري، والمنتخب الأولمبي المغربي.

ومن المنتظر أن يمتد عقد فوتا حتى نهاية الموسم المقبل، إذ من المقرر عودة المدرب من بلاده خلال الأيام القادمة لقيادة تدريبات الفريق التي تنطلق السبت المقبل استعداداً للموسم الجديد.

كما اقترب الوحدة من ضم السلوفيني تيم ماتافز (31 عاماً)، مهاجم نادي فيتسه الهولندي، لتعويض رحيل الهداف التاريخي سيباستيان تيغالي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقد اللاعب مع ناديه، حيث من المنتظر الإعلان الرسمي عقب توقيع العقد، وبحث وصول اللاعب للدولة للانضمام إلى فترة الإعداد، وذلك بعدما ودع اللاعب ناديه.

وسبق أن لعب ماتافز مع أندية أيندهوفن وأوغيسبورغ ونورمبرغ الألمانيين، وخاض تجربة في جنوا الإيطالي عام 2016 على سبيل الإعارة، قبل أن يلعب لنادي فيتسه الهولندي لمدة 3 سنوات.

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