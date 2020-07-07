عالم دبي للرياضة ينطلق رسمياً في مركز دبي التجاري العالمي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أطلق مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الدورة العاشرة من عالم دبي للرياضة، الفعالية الرياضية الصيفية الأكثر شهرة والتي تستمر فعالياتها حتى الثالث من شهر أكتوبر 2020.

وتحوّلت قاعات مركز دبي التجاري العالمي إلى صالات رياضية وملاعب لكرة السلة وكرة القدم والكريكت والتنس والريشة الطائرة وغيرها من الأنشطة الرياضية، حيث تستقبل محبي الرياضة الذين يرغبون في اللعب والتدريب والتنافس ضمن مرافقها المكيّفة وفي بيئة آمنة. ويضمّ عالم دبي للرياضة سلسلة مثيرة من الأنشطة بمشاركة عدد من الأكاديميات في مختلف الرياضات.

وتجول سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي و ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات، مركز دبي التجاري العالمي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام في الملاعب في قاعات زعبيل 4، و 5 ، و 6 بمركز دبي التجاري العالمي والتي تعمل كمساحة حصرية منفصلة تسمح بالتباعد الاجتماعي للمشاركين، والتقوا بالمشاركين واستمعوا إلى شرح من المدربين ومسؤولي الأكاديميات عن عدد المشاركين وفترات التدريب والبروتوكول الذي يتم تنفيذه في التدريبات.

ويأتي الإعلان عن تنظيم فعاليات عالم دبي للرياضة هذا العام، بعد قرار مجلس دبي الرياضي باستئناف الأنشطة الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية المتنوعة، مع الالتزام بكافة الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، والسلطات الصحية الأخرى حرصاً على صحة وسلامة ورفاهية اللاعبين والزوار وأفراد المجتمع.



ويُقدم عالم دبي للرياضة برنامجاً معدّلاً، يستضيف 8 ألعاب رياضية هي كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس وكرة الطاولة، وتتاح الملاعب الرياضية للحجز الجماعي، كما سوف تقوم الأكاديميات الرياضية المشاركة بتوفير مخيّمات التدريب الصيفية. ويمكن الوصول إلى القاعات من خلال ومدخل مباشر من شارع المستقبل يُساهم في تسهيل حركة الزوّار ويتوفر موقف سيارات منفصل.

وتلتزم كل لعبة رياضية بالإرشادات الصحية والتوجيهات الصادرة من حكومة دبي، لضمان الحفاظ على استيعاب عشّاق الرياضة والرياضيين المحترفين في كل ملعب بأمان تام. وقد قام فريق عالم دبي للرياضة بإعداد فريق من العاملين المدرّبين تدريباً كاملاً للمساعدة في جميع الأنشطة الرياضية، وتجهيز فريق متخصّص في التعقيم، سوف يكون مسؤولاً عن التطهير الآمن لكافة المعدّات الرياضية بصورة دورية منتظمة في جميع أنحاء القاعة الرياضية.



وقال سعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "يمثّل عالم دبي للرياضة واحداً من أهم الفعاليات الرياضية في أجندتنا السنوية، ونحن سعداء للغاية للإعلان عن انطلاق الدورة العاشرة لهذه المبادرة الرياضية الاجتماعية الرائدة التي ينتظرها الجميع، ويثبت هذا الحدث نجاحه واستمراريته رغم كل التحديات، وتُعد ّهذه الدورة من عالم دبي للرياضة هي الأهم على الاطلاق بسبب تنظيمها في هذا الوقت الصعب الذي يعيش العالم، ويعمل مجلس دبي الرياضي من خلال هذا الحدث إلى إعادة الحياة للنشاط الرياضي تدريجياً في دبي مع تطبيق البروتوكولات التي وضعها كشرط أساسي لتنظيم أي حدث رياضي حيث يشترط المجلس حصول الفعاليات المسجلة على موافقة المجلس المسبقة قبل التنظيم مع التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة والوقاية مثل فحص درجة الحرارة وغلق مراكز الاستحمام وغيرها من الإجراءات الوقائية".

وأضاف سعيد حارب: "نحن محظوظون بأن يكون لنا شريك مثل مركز دبي التجاري العالمي، الذي يتوافق معنا في رؤيتنا وأهدافنا لجعل استئناف النشاط الرياضي ممكناً في هذه الظروف، فقد استطاع مركز دبي التجاري العالمي أن يتكيّف سريعاً، وقام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بل ذهب لأبعد من ذلك حيث قام باختيار قاعات منفصلة تماماً مع موقف سيارات منفصل".

واختتم حارب: "يستمر عالم دبي للرياضة في لعب دوره كفعالية رياضية صيفية تقام داخل القاعات في أمان تام ولها أهمية وفائدة كبيرة للمجتمع، حيث تقدم عدداً من البرامج الرياضية ذات الشعبية الكبيرة، مع مشاركة مجموعة من المؤسسات التدريبية الرائدة في الإمارات، منها أكاديمية لاليجا، وأكاديمية IFA لكرة القدم، وتنس 360، وجي فورس، وأكاديمية بروفيشنال سبورتس (PSA)، وأكاديمية دبيكا للريشة الطائرة، وشوتنج ستار، وأيضاً تشامبس أهد (Champsahead)، وغيرها، والذين يقدمون دورات تدريبية احترافية".



وبهذه المناسبة قال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات، مركز دبي التجاري العالمي: " نحن نعتز بشراكتنا الطويلة مع مجلس دبي الرياضي التي أسهمت في تمهيد الطريق أمام الشباب لتطوير مهاراتهم الرياضية، وعيش أسلوب الحياة الصحية، وجعل الرياضة جزء من حياتنا اليومية، كما يسعدنا أننا تمكّنا من خلال النمو المتواصل لعالم دبي للرياضة من لعب دور محوري في توفير الإمكانية للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية.



تمتد قيمة عالم دبي للرياضة إلى ما هو أبعد من كونه موقع لممارسة الرياضة داخل القاعات فقط؛ فعالم دبي للرياضة يعمل كمنصة متكاملة تسمح باستمرارية النشاط المجتمعي والرياضة المجتمعية. سوف تظل صحة وسلامة زائرينا هي أولى أولوياتنا، ونحن مستمرون في الالتزام بشدة بإرشادات الصحة والسلامة لحكومة دبي، واللوائح الرياضية لمجلس دبي الرياضي الصادرة مؤخراً، مع تطبيق أعلى معايير بروتوكولات السلامة والنظافة في مركز دبي التجاري العالمي لضمان السلامة للجميع."



وتماشياً مع جهود دبي للحدّ من انتشار فيروس كوفيد- 19 بنجاح والتزاماً بالإرشادات الحكومية، قام مركز دبي التجاري العالمي بتطبيق العديد من التدابير الوقائية التنظيمية في الموقع لضمان صحة وسلامة جميع الأشخاص والعاملين في موقع عالم دبي للرياضة. هذا ويتوجّب تسجيل الزائرين عن بُعد عبر تطبيق عالم دبي للرياضة قبل الدخول[i] م وتضم وسائل الحماية الرئيسية المقدّمة في الموقع غرف خدمات الطوارئ الطبية وتعقيم المرفق.

كما تم تجهيز جميع مداخل عالم دبي للرياضة بكاميرات حرارية لفحص درجة حرارة الزائرين، ووضعت معدّات التطهير في جميع أنحاء الموقع. ويُنصح جميع الزوار بغسل يديهم بشكل دوري وجلب مناشفهم الخاصة تعزيزاً للسلوك الصحي الذي يقلل من انتشار الأمراض. هذا ويتوجّب على الزوار ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، إلا في حال ممارستهم أنشطة بدنية شاقة. في هذه الحالة، يمكن خفض الكمامة أو خلعها.

ويلتزم مركز دبي التجاري العالمي بالقواعد واللوائح التي وضعتها السلطات الحكومية، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي ومجلس دبي الرياضي لضمان صحة وسلامة الزوار في الموقع. للاطلاع على كامل إرشادات عالم دبي للرياضة المتعلقة بكوفيد-19، الرجاء زيارة الموقع: https://www.dubaisportsworld.ae/Pages/COVID.



• فترة تنظيم الحدث: من 1 يوليو إلى 3 أكتوبر

• إجمالي عدد الأيام: 95 يوم

• التوقيت اليومي: من 8 صباحًا إلى 10 مساء

• عدد المدارس المشاركة: 10 +

• عدد الدوائر الحكومية الممارسة للنشاط: 10 +

• عدد المؤسسات الخاصة الممارسة للنشاط: 50 +

• عدد الألعاب: 8

• عدد الملاعب: 23

• عدد الأكاديميات الرياضية: 17 +

• معدل الحضور المتوقع: 2000 يوميًا

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز