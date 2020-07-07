العين يحسم صفقة إيريك ويقترب من ضم البرتغالي إدواردو

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أعلن العين رسمياً حسم صفقة اللاعب البرازيلي إيريك دي مينيزيس، قادماً من نادي انترناسيونال بعقد يمتد إلى 3 مواسم، كما انفرد (البيان الرياضي) قبل أكثر من أسبوع.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب سيصل الإثنين المقبل لإتمام إجراءات قيده بصفة مقيم، ويلعب ايريك في مركز الظهير الأيسر وهو من المراكز التي يحتاجها الفريق كما صرح بذلك المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني للعين أكثر من مرة.

من جهة أخرى أكدت تقارير إعلامية أن العين اقترب كثيرا من حسم صفقة اللاعب البرتغالي الأنغولى الأصل ويلسون اداوردو، لضمه في صفقة انتقال حر، وينتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الأيام المقبلة بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بتسجيله في كشوفات الفريق.

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