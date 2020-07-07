أحمد صالح: «جلسة أشقاء» تحسم مستقبلي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

كشف أحمد صالح حبوش لاعب خورفكان عن عقد جلسة مُشاورات مع شقيقيه لاحج وحبوش، بشأن مستقبله الكروي بعد نهاية عقده مع خورفكان، مشيراً إلى تلقيه أكثر من عرض حالياً من أندية بدوري الخليج العربي ودوري الأولى، وحتماً سيختار الفريق المناسب، الذي يُلبي طموحاته وتطلعاته.

وقال أحمد صالح: أشقائي هم سندي وعضدي ويكون بيننا التفاكر والتشاوُر ليس في مجال الرياضة فحسب وإنما في مختلف مجالات الحياة، حيث يكون هناك تباحث وتفاكر بيننا جميعاً.

مفاوضات

وتحدث اللاعب في تصريح لـ«البيان الرياضي» عن مفاوضاته التي لم تكتمل مع شركة كرة القدم بخورفكان بشأن تجديد عقده قائلاً: «لم نصل إلى اتفاق»، ولذلك كان خيار الابتعاد ربما هو القرار الذي فرضته ظروف التفاوض، وتابع حديثه قائلاً: على الرغم من اختلافي معهم إلا أن العلاقة مع قيادات شركة كرة القدم بالنادي ومع زملائي اللاعبين تظل ممتدة، وسأظل على تواصل معهم، لافتاً إلى أن اختلاف الآراء لا يفسد الود بيننا.

وقال أحمد صالح: أتوقع بثقة تألق شقيقه لاحج المنتقل قبل أيام من حتا لشباب الأهلي، مشيراً إلى أن لاحج طور من مستواه وكان هدفاً لأكثر من ناد، منوهاً بأن اللعب لشباب الأهلي حلم أي لاعب وأتوقع أن يتطور أداء لاحج أكثر فأكثر في قلعة «فرسان دبي»، كما أشاد أحمد بأداء شقيقه حبوش صالح مع «الإمبراطور»، خلال الموسم الأخير، الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة «كورونا».

تدريبات

وأشار اللاعب في ختام حديثه إلى أنه يقوم بتدريبات فردية، وذلك للحفاظ على لياقته ووزنه، معرباً عن أمله في حسم ملف التعاقد وبدء الموسم الكروي الجديد، لافتاً إلى أنه مُتشوق لممارسة كرة القدم بعد التوقف الإخباري بسبب تفشي فيروس «كورونا» الذي أوقف الدوريات في مختلف أقطار العالم قبيل أن تُستأنف مرة أخرى في الدوريات الكبرى، ولكن من دون جمهور.

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