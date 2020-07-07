محمود خميس: النصــر بطل في موسم «كورونا»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أكد محمود خميس لاعب النصر، أن الموسم الجديد سيكون مختلفاً كثيراً عن المواسم السابقة لاعتبارات عدة، من بينها تأثير جائحة «كوفيد 19» المادي والمعنوي، مشيراً إلى أن التاريخ سيحفظ أن العميد هو البطل الوحيد في موسم «كورونا».

واعتذر محمود خميس عن عدم الرد على صديقه ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي الذي صرح عقب تتويج النصر بكأس الخليج العربي بأن العميد ودع موسمه بهذا اللقب، فيما كان ماجد يأمل أن يحصد فريقه بقية الألقاب لكنه خرج «خالي الوفاض» بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

وقال: لا يوجد رد أفضل من كتابة التاريخ كما هو، النصر هو المتوج الوحيد في زمن «كورونا»، لقد حققنا لقباً مستحقاً وبأداء أمتع الجماهير التي حضرت للملعب وشاهدت المباراة عبر التلفزيون وسجلنا هدفين رائعين أحدهما كان الأسرع في تاريخ المسابقة، هذا هو الرد.

توقعات

وتوقع محمود خميس، أن تكون المنافسة في دوري الخليج العربي خلال الموسم الجديد على أشدها وأقوى بكثير من المواسم السابقة بسبب الشغف وحالة الاشتياق التي يشعر بها اللاعبون بسبب ابتعادهم لفترة طويلة عن الملاعب وكذلك الجاهزية التي ستكون عليها أغلب الفرق، موضحاً أنه على الرغم من طول فترة التوقف إلا أن الحماس ورغبة اللاعبين في العودة إلى المباريات سيجعلهم في قمة الاستعداد لبداية الموسم في سبتمبر المقبل.

شوق

وأوضح: حاول اللاعبون الاستفادة من فترة التوقف الطويلة من خلال التدريبات الانفرادية ولكن اللعب في الملعب غير ولا يعوضه أي شيء آخر، اشتياقنا للمباريات هذه المرة أقوى بكثير من السابق، إنها المرة الأولى التي نبتعد فيها عن الملاعب كل هذا الوقت، لقد أدركنا جيداً أن صحتنا في المقام الأول ولكن كرة القدم هي أيضاً في حياتنا نحن اللاعبون والجماهير، لقد تركت فراغاً كبيراً لم نشهده من قبل وبقدر شعورنا بافتقادها سيكون العطاء في الملعب أكثر وأتوقع أن يكون الموسم قوياً للغاية.

فخر

وعن غيابه عن مباراة نهائي كأس الخليج العربي ضد شباب الأهلي في يناير الماضي بسبب ارتباطه بالخدمة الوطنية، صرح لاعب النصر بأن المهم بالنسبة له هو تتويج فريقه باللقب بغض النظر عن تواجده في التشكيلة من عدمه.

وقال: كنت أحد اللاعبين الذين ساهموا في وصول الفريق إلى المباراة النهائية ولكن بسبب التزامي بالخدمة الوطنية لم أتواجد في المباراة النهائية، لا يوجد فرق بين أن أكون على منصة التتويج مع النصر أو أن أكون جندياً في الخدمة الوطنية، كلاهما يشعرني بالفخر وأشكر كل زملائي في الفريق على روحهم القتالية وإنجازهم المطلوب سواء بحضور محمود أو غيابه.

ثناء

وأثنى محمود خميس على الدور القوي للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الذي وضع بصمة في الفريق ونجح في تطوير أدائه والأهم قيادته إلى منصة التتويج بعد غياب استمر لــ 5 سنوات، حيث يعود آخر تتويج للنصر إلى موسم 2014-2015 بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأضاف: أنا لاعب لا أستطيع تقييم عمل المدرب ولكن كلمة حق كرونوسلاف قدم عملاً كبيراً للفريق خلال الفترة الماضية وأنا واثق أنه قادر على مواصلة قيادته إلى ألقاب أخرى، موضحاً أنه لم يفقد الأمل بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني، وقال: أنا جندي من جنود الوطن وسأكون فخوراً بالعودة لتعزيز صفوف الأبيض في أي وقت وتحت الطلب ولم يمكن أن أتأخر في خدمته.

209

انتقل محمود خميس من الوحدة إلى النصر في يناير 2014 ولعب مع الفريقين 209 مباريات في دوري الخليج العربي وكان أحد أكثر اللاعبين ظهوراً في تشكيلة النصر آخر 5 مواسم، وشارك في 12 مباراة خلال الموسم الماضي قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية في شهر يناير.

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