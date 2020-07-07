كورنادو: أسرتي سعيدة بالعيش في الإمارات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

عبّر البرازيلي ايغور كورنادو المحترف الأبرز في دوري الخليج العربي، ولاعب فريق الشارقة، عن سعادته وسعادة أسرته بالبقاء في الإمارات، والاستمرار مع فريق الشارقة حتى 2023، جاء ذلك في تصريحات لراديو مارينجا البرازيلي من مقر إقامته الحالي مع عائلته في مدينة لوندرينا البرازيلية، وقال إيغور إنه وأسرته يشعرون بكثير من الراحة والاستقرار في الإمارات، وكان ذلك دافعاً له لتمديد التعاقد مع الشارقة حتى عام 2023.

وقال إنه لم يتوقع كل هذا التوقف الطويل للرياضة حول العالم جراء جائحة «كورونا»، وحرص منذ بدء مخاطر الجائحة على إتباع الإجراءات الاحترازية هو وعائلته في مدينة لوندرينا، وأعرب عن تشوقه للوصول للشارقة لبدء الإعداد للموسم الجديد.

وأشار إيغور إلى أنه لم يتوقع أن تطول محطته الاحترافية في الشارقة بعد التعاقد الأول معه، ولكن ما وجده في الإمارات عموماً جعله يرتاح كثيراً للبقاء فيها، ويفضل الاستمرار وتجديد التعاقد لأطول فترة ممكنة، وأن أسرته كانت سعيدة بهذه الخطوة، خصوصاً أن الشارقة نادٍ كبير في الأمارات ولديه جمهور كثير يبادله الاحترام، كما عبر عن سعادته بالتقدير الذي وجده في فريق الشارقة بمنحه منحوني شارة القيادة والقميص رقم 10.

نجاح

وقال إيغور إن سعادته كبيرة أيضاً بما حققه مع زملائه لفريق الشارقة وسعيد بالنجاح، الذي حققه في الموسم الأول بحصوله على جائزة أفضل لاعب، ولكن الأجمل من ذلك فوز الفريق بدوري الخليج العربي بعد 23 عاماً من الغياب، لذلك كانت فرحته كبيرة، فالمهم بالنسبة له نجاح الفريق، ومن بعد ذلك يأتي نجاح أي لاعب، كما أوضح إيغور أنه تعرض في الموسم الثاني للإصابة ولم يشارك كثيراً، لكن برغم ذلك قدم مستويات جيدة، ويتطلع لمواصلة نجاحه الآن مع الفريق، وتحقيق إنجازات جديدة.

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