11 يوليو.. ضربة البداية لإعداد الظفرة

المصدر: (أبوظبي: أحمد عيسى)

حدد الظفرة يوم 11 يوليو الجاري موعداً لتجمع الفريق الأول لكرة القدم لبدء تحضيرات الموسم الجديد بالفحوصات الطبية والأوزان، على أن ينتقل الفريق إلى مرحلة التدريبات البدنية يوم 15 من الشهر ذاته عبر معسكر محلي، رجحت شركة كرة القدم خلال اجتماعها، أول من أمس، أن يكون في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وفجرت شركة الكرة مفاجأة غير متوقعة باعتماد قيد الجناح الهولندي روشوفيل في كشوفات الفريق، ليكون الأجنبي الرابع بجانب عصام العدوة وياسين البخيت وجواو بيدرو، ليتأكد بذلك عدم إعادة التعاقد مع البرازيلي دييغو غارديل، وكان الظفرة قد تعاقد مع روشوفيل بداية الموسم الماضي ورفع اسمه من القائمة مع المحافظة على تعاقده، ليحل بديلاً عنه ياسين البخيت، ورأت شركة الكرة عودة اللاعب من جديد لمزاولة نشاطه مع زملائه اللاعبين.

وناقشت الإدارة ملف التعاقدات خلال الاجتماع واطمأنت على الترتيبات التي تمت في هذا الصدد، مع تجديد الثقة في العناصر المقيدة بالكشوفات والتأكيد على الاستعانة بعدد محدود من العناصر الجديدة لسد النقص.

من جانبه، برر خميس المنصوري نائب رئيس شركة كرة القدم عودة الهولندي روشوفيل للكشوفات بعدم نيل اللاعب فرصة كافية خلال النصف الأول من الموسم الأخير، ذاكراً أن الجناح الهولندي لديه إمكانات جيدة وأن الإدارة والجهاز الفني اتفقا على منحه الفرصة لإثبات وجوده خصوصاً أنه أبدى رغبة جادة في مواصلة مشواره، وأكد أنه قادر على كسب التحدي والمساهمة مع زملائه في تحقيق نتائج إيجابية، وقال المنصوري: الكرة الآن في ملعب روشوفيل وعليه أن يجتهد في التدريبات حتى يقدم المستوى، الذي يقنع الجهاز الفني باستمراره خلال الموسم الجديد في المباريات التنافسية.

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