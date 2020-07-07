11 سبتمبر «تمهيدي» الكأس الغالية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، في اجتماعها «عن بُعد»، برئاسة أحمد بن درويش عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة، 11 سبتمبر المقبل، موعداً مبدئياً لانطلاق التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، يعقبها انطلاق دوري «الأولى»، والذي سيتم تثبيت موعده في ضوء عدد الأندية المشاركة.

واعتمدت اللجنة نظام مسابقات المراحل السنية للشباب والناشئين والأشبال، في الدوري والكأس، وتم توزيع الأندية على المجموعات، وتقرر اعتماد التعميم السنوي لمسابقات المراحل بشكله النهائي، ومواعيد موسمها، خلال الاجتماع المقبل للجنة.

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