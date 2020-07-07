40 لاعباً أمام بينتو لاختيار قائمة «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أعدت لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة قائمة موسعة تضم 40 لاعباً من المتميزين في الدوري الذين انضموا لتجمعات «الأبيض» خلال الآونة الأخيرة، لمساعدة الكولومبي بينتو مدرب المنتخب على اختيار قائمة اللاعبين التي ستضم 26 لاعباً يبدأ بهم برنامج الإعداد، من 22 الجاري استعداداً للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، إذ يواجه المنتخب ماليزيا وإندونيسيا يومي 8 و13 أكتوبر المقبل، وتايلاند وفيتنام في 12 و17 نوفمبر، ومن المقرر وصول بينتو إلى الدولة منتصف الشهر الجاري ليبدأ مهمته رسمياً في قيادة منتخبنا.

وقامت لجنة المنتخبات بتجهيز ملف للمدرب يتضمن عدداً من مباريات «الأبيض» السابقة لتكوين فكرة عن اللاعبين والأداء، إضافة لمعلومات عن الفرق المنافسة لمنتخبنا في المجموعة السابعة للتصفيات، والمباريات الودية التي ستخوضها تلك المنتخبات خلال الفترة المقبلة لكي تتم مراقبتها، من أعضاء الجهاز الفني المعاون.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تجمعه المحلي يوم 22 من الشهر الجاري، حيث ستكون البداية بعمل فحوص شاملة للاعبين مدة 48 ساعة، ثم ينطلق برنامج التدريب الذي يتخلله راحة أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ويستأنف المنتخب تدريبه حتى يتم الاستقرار على مكان معسكر الإعداد الخارجي وفق الحالة الصحية للبلدان المرشحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبعد ذلك يعود اللاعبون الدوليون لأنديتهم قبل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا، والمباريات المحلية لكأس الخليج العربي والدوري، ثم يستأنف المنتخب معسكرة قبل انطلاق مباراتي ماليزيا وإندونيسيا.

وعبر المدرب الوطني سليم عبدالرحمن عن سعادته بثقة لجنة المنتخبات التي أكدت استمراره في أداء مهمته مع «الأبيض».

وقال: المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل دعم المنتخب خلال المباريات المتبقية بالتصفيات، والمهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، واتحاد الكرة يعمل بكل جدية على توفير الدعم الكامل للجهاز الفني وتذليل أية صعاب من أجل نجاح الفريق وتحقيق طموحات الجماهير، ويجب تقليل الانتقادات من أجل مصلحة المنتخب، وزيادة الثقة باللاعبين، الذين عليهم إثبات الذات من خلال تحقيق نتائج إيجابية.

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