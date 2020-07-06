كلباء يستعير البلوشي من السماوي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد نادي اتحاد كلباء مع الحارس خالد البلوشي " 24 عاماً " قادماً من بني ياس على سبيل الإعارة ، ويعتبر البلوشي الحارس السابق للمنتخب الاولمبي من بين الحراس الثلاثة في قائمة السماوي الى جانب فهد الظنحاني ومحمد خلف .

وبانضمامه الى كلباء سيكون التنافس قوياً بين قائمة الحُراس المتألقين في صفوف النمور وهم جمال السراح ويوسف عبد الله ومحمد حسين فرج وسيحرص كل احد منهم على اظهار مقدراته واحقيته بحماية عرين النمور عندما يحين الموعد خلال مباريات دوري الخليج العربي وكذلك مسابقة دوري الرديف إلى جانب مسابقة كأس رئيس الدولة .

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