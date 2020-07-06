انطلاق تصفيات كاس رئيس الدولة للكرة 11 سبتمبر

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اقترحت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة موعداً مبدئياً لانطلاق مسابقات الفريق الأول من خلال التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى اعتباراً من 11 سبتمبر المقبل، يعقبها انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى والذي سيتم تثبيت موعده على ضوء عدد الأندية المشاركة.

كما اعتمدت اللجنة نظام مسابقات المراحل السنية للشباب والناشئين والأشبال سواء لمسابقة الدوري أو الكأس وتوزيع الأندية المشاركة على المجموعات على أن يتم مناقشة واعتماد التعميم السنوي لمسابقات المراحل السنية بشكله النهائي ومواعيد بدء موسمها ونهايته والتعديلات المقترحة على لوائح المسابقات المختلفة خلال الاجتماع المقبل للجنة والمقرر مع نهاية الأسبوع الحالي .



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أمس بنظام الاتصال المرئي "عن بُعد" برئاسة أحمد بن درويش وبمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد الحتاوي وجمعة العبدولي ويحيى المطروشي أعضاء اللجنة وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات .

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