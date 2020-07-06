ايغور لإذاعة برازيلية: أسرتي سعيدة بالبقاء في الامارات حتى 2023

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

عبر البرازيلي ايغور كورنادو المحترف الأبرز في دوري الخليج العربي، ولاعب فريق الشارقة عن سعادته وسعادة أسرته في البقاء في الإمارات والاستمرار مع فريق الشارقة حتى عام 2023.

جاء ذلك في تصريحات لـ " راديو مارينجا" البرازيلي من مقر إقامته الحالي مع عائلته في مدينة لوندرينا البرازيلية، وقال ايغور انه وأسرته يشعرون بكثير من الراحة والاستقرار في الإمارات.

وكان ذلك دافعاً له لتمديد التعاقد مع الشارقة، وقال إنه لم يتوقع كل هذا التوقف الطويل للرياضة حول العالم جراء جائحة كورونا، وحرص منذ بدء مخاطر الجائحة على إتباع الإجراءات الاحترازية هو وعائلته في مدينة لوندرينا، وأعرب عن تشوقه للوصول للشارقة لبدء الإعداد للموسم الجديد.

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