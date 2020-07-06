22 يوليو تجمّع «الأبيض» ومعسكر خارجي في أغسطس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة في اجتماعها أول من أمس «عن بُعد» برئاسة يوسف حسين، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الكولومبي لويس بينتو ،المرحلة الأولى من برنامج إعداد «الأبيض» استعداداً لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وتتضمن 3 مراحل، فيما يتم إعلان قائمة المنتخب خلال الأيام المقبلة، وتبدأ المرحلة الأولى بتجمع اللاعبين من 22 إلى 27 الجاري في الدولة لإجراء الفحوص الطبية والإعداد البدني، وتقام المرحلة الثانية من 1 إلى 23 أغسطس في معسكر خارج الدولة يتخلله مباراتين وديتين، ويبدأ التجمع الثالث 31 أغسطس وحتى 9 سبتمبرويتضمن مباراتين وديتين خلال أيام «فيفا».

وبدأت إدارة المنتخبات بالتنسيق مع الأمانة العامة ولجنة الطب الرياضي في الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالمعسكرات الخارجية والفحوص الطبية التزاماً بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع.

ويلعب منتخبنا في التصفيات أمام منتخبي ماليزيا وإندونيسيا يومي 8 و13 أكتوبر، وأمام تايلاند وفيتنام يومي 12 و17 نوفمبر.

من ناحية أخرى اعتمدت لجنة المنتخبات برنامج منتخبنا للناشئين مواليد 2004 استعداداً لنهائيات كأس آسيا بالبحرين، ويتضمن معسكرين بالدولة الأول من 18 إلى 27 الجاري، والثاني من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، وينتظم اللاعبون في معسكر خارجي من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر يتخلله 4 مباريات ودية.

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