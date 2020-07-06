كونتيس يقود مران حتا نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - علي الظاهري

يقود المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، تدريبات فريق الكرة بنادي حتا نهاية الأسبوع الجاري، بعد عودته رسمياً إلى قيادة الجهاز الفني من جديد، وأعلن النادي تجديد التعاقد مع المدرب اليوناني، رغم إعلان رحيله في وقت سابق، وربط اسمه بأسماء أندية أخرى في دورينا، حيث تم استئناف مفاوضات النادي والمدرب مؤخراً، وتكللت بالنجاح.

وتنتظر كونتيس ملفات مهمة أبرزها حسم مصير الثلاثي البرازيلي دانيل أمورا وكلايتون سانتوس وصامويل روزا، فيما خرج البرازيلي نيلتون ميرا من حسابات الفريق.

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