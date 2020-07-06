«رباعي» سهيل يلفت الأنظار في قلعة «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكدت عائلة سهيل عشقها الكبير لنادي شباب الأهلي، من خلال أجيال متعاقبة من اللاعبين، يسعون إلى رفع راية النادي وتمثيله بشكل مشرّف في المراحل السنية المختلفة، ولفت رباعي عائلة سهيل الأنظار في قلعة «فرسان دبي»، حيث جدد شباب الأهلي، مؤخراً، عقد الحارس الشاب، راشد عبد الله سهيل «19 عاما» لمدة موسمين، بعد إثبات جدارته وهو شقيق حارب عبد الله سهيل، الذي تألّق مع فريق تحت 17 سنة خلال الموسم الحالي، ولديهما شقيقان بالنادي هما غيث «14 عاماً»، ومانع «9 سنوات». والرباعي هم أبناء عبد الله سهيل المدرب المساعد لفريق تحت 17 عاماً بنادي الشارقة، والذي سبق ولعب لشباب الأهلي «الأهلي» سابقاً والشارقة قبل الاعتزال في شباب الأهلي عام 2011، لترسخ عائلة «سهيل» جذورها بين جدران قلعة «فرسان دبي» لمواسم مقبلة.

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