نواف فريد.. ابن الحكم عوام

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يسير اللاعب نواف فريد في طريق النُجومية الكروية على خُطى والده فريد علي اللاعب السابق في بني ياس والحكم الدولي الذي برز بشكل مميز محلياً وخارجياً، ويتأهب نواف لخوض تجربته التاسعة مع أندية دوري المحترفين والهواة، بعد أن سبق له ارتداء قمصان أندية بني ياس، والوحدة، وكلباء، ومسافي، ودبي، والعروبة، والفجيرة، والتعاون، قبل أن يصل صاحب الـ«28 عاماً» إلى محطته التاسعة مع فريق مصفوت، يمتاز اللاعب بلياقته العالية إلى جانب التحاماته القوية في خط الوسط ومساهمته في تسجيل الأهداف.

ولم ينف اللاعب نواف فريد أهمية الرعاية التي يحظى بها من والده والنصائح المهمة التي ساعدته على التألق في مشواره السابق مع الأندية التي دافع عن شعارها، مشيراً إلى أنه يشعر بالكثير من الامتنان لهذه العلاقة الممتازة بسبب القيمة الكبيرة للنصائح التي يتلقاها قبل مشاركته في المباريات وفي جميع الأوقات والمناسبات.

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