«الشبح» مساعداً لمدرب رديف الشارقة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

تعاقدت شركة الشارقة لكرة القدم مع لاعب الفريق السابق طارق أحمد «الشبح» ليتولى مهام مساعد مدرب فريق تحت 21 سنة عبد الرحمن الحداد، كما قامت الشركة بتجديد عقد الكابتن يونس شاكر مدرب فريق تحت 15 سنة، وتمت مراسم التعاقد بحضور بدر أحمد عضو إدارة الشركة مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، وإبراهيم بن غافان مدير الاحتراف. وحقق يونس شاكر النجاح في الفوز بدوري تحت 14 و15 عاماً في الموسمين السابقين كما قاد فريق تحت 16 سنة للصدارة حتى إلغاء البطولة بسبب جائحة كورونا.

عقب توقيع العقد تحدث طارق أحمد مساعد مدرب فريق تحت 21 سنة، واصفاً اختياره للعمل في الجهاز الفني مع للمدرب عبدالرحمن الحداد بالفرصة للاستفادة من خبرته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز