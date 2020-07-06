5 عناصر وطنية تدعم السماوي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أصبح بني ياس على بعد خطوات من إنهاء ملف التعاقدات، بعد الصفقات التي أبرمها في الفترة الماضية، بتعاقده مع لاعب الوسط محمد حمدان الزعابي قادماً من الظفرة، وحارس المرمى أحمد الحوسني من دبا الفجيرة، والمدافع سلطان حسين من الإمارات، وجمعيها صفقات انتقال حر، والمدافع ماجد الجنيبي معاراً من الوحدة، إضافة إلى المدافع حسين عباس، الذي تبقت خطوات قليلة لإنهاء إجراءات إعارته من الوحدة، ويركز النادي على الخماسي الوطني المذكور، لتدعيم صفوف الفريق في فترة التعاقدات الصيفية، تأهباً للموسم الجديد، الذي يدخله «السماوي»، بطموحات كبيرة، بعد المستوى المتميز الذي قدمه في الموسم الماضي، وظهور عدد من لاعبيه بشكل جيد، فيما تتواصل جهود النادي للتعاقد مع لاعبين أجانب خلال أيام قليلة، بعد أن اقترب النادي من الاتفاق معهما مع وجود بدائل أخرى حال لم تكتمل الصفقتان بنجاح، وكان بني ياس نجح الأسبوع الماضي في التعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني سواريز مع بقاء مدافعه الصربي ساشا بعد تألقه.

وأنجزت إدارة السماوي ملف التعاقدات بهدوء طوال الفترة الماضية وتسعى لإغلاق الملف نهائياً، قبل بداية الإعداد، الذي سينطلق في أبوظبي منتصف الشهر الجاري، عبر معسكر تحضيري محلي، بقيادة المدرب الهولندي دانيال ايسايلا.

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