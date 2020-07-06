إصابة لوكسمبورغو بـ«كورونا»

المصدر: ساو باولو- ب أ

أعلن فانديرلي لوكسمبورغو المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي، إصابته بفيروس «كورونا» المستجد. ونشر لوكسمبورغو (68 عاماً) فيديو عبر حسابه على شبكة «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي مساء أول من أمس، أكد من خلاله أنه بخير وواثق في قدرته على العودة للعمل.

وقال لوكسمبورغو: خلال الفحوص الدورية التي يجريها بالميراس جاءت نتيجة اختباري إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم وضعي في الحجر الصحي، لكني لا أعاني من أي أعراض أو آلام، أنا بخير بكل تأكيد وسأعود قريباً.

ويعتبر لوكسمبورغو أنجح مدرب في تاريخ الدوري البرازيلي، حيث فاز بلقبه خمس مرات من بينها لقبان متتاليان مع بالميراس في عامي 1993 و1994.

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