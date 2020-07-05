العويس: فيتفا ضمن أسماء مطروحة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

خلافا لما يتم يتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فشل مفاوضات العين مع اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس صانع ألعاب فريق اريس اليوناني، أكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أن النادي لديه قائمة بأسماء عدد من اللاعبين للاختيار من بينهم بمعرفة ومشورة المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني للفريق.

موضحا أن اللاعب اليوناني فيتفا من ضمن الأسماء المطروحة ولكن إلى الآن لم يتم حسم اختياره بصفة حاسمة أو الدخول معه في مفاوضات.

وقال: اللاعب الوحيد الذي دارت حوله مفاوضات هو أرجنتيني ولكن لم نتوصل مع ناديه على اتفاق نهائي، وحاليا يوجد عدد من الأسماء على طاولة اللجنة الفنية للاحتراف للاختيار من بينها بمعرفة مدرب الفريق.

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