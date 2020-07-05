طارق أحمد مساعداً لمدرب رديف الشارقة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

تعاقدت شركة الشارقة لكرة القدم، مع لاعب الفريق السابق، طارق أحمد «الشبح»، ليتولى مهام مساعداً لمدرب فريق تحت 21 سنة، عبد الرحمن الحداد، كما قامت الشركة بتجديد عقد الكابتن يونس شاكر مدرب فريق تحت 15 سنة، وتمت مراسيم التعاقد، بحضور بدر أحمد عضو إدارة الشركة، مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، وإبراهيم بن غافان مدير الاحتراف.

وحقق يونس شاكر، النجاح في الفوز بدوري تحت 14 و15 عاماً في الموسمين السابقين، كما قاد فريق تحت 16 سنة للصدارة، حتى إلغاء البطولة، بسبب جائحة «كورونا».

عقب توقيع العقد، تحدث مساعد مدرب فريق تحت 21 عاماً، طارق أحمد، واصفاً اختياره للعمل في الجهاز الفني، مع للمدرب عبد الرحمن الحداد، بالفرصة للاستفادة من خبرته، التي قضاها سابقاً في المراحل السنية، أو في المنتخبات، والعمل معه، وتمنى أن ينجحا سوياً في تقديم أداء جيد، ونتائج إيجابية مع الفريق، وأشار المدرب إلى أن فريق 21 عاماً، هو الرديف للفريق الأول، وقال: «سنعمل على دعم الفريق الأول، ورعاية المواهب وصقلها ومساعدتها للتأقلم مع أجواء التنافس الكبيرة في الفريق الأول»، وفي ختام حديثه، عبّر طارق عن سعادته بالعمل في منظومة واحدة مع المدرب عبد العزيز العنبري، واصفاً إياه بالمدرب المواطن صاحب الإنجازات والرؤية.

ومن جانبه، شكر مدرب فريق 15 عاماً، يونس شاكر، تجديد تعاقده مع النادي، والاهتمام بالمدربين المواطنين واللاعبين القدامى بالنادي، وقال «منح الفرصة للمدرب المواطن في قطاع المراحل السنية، مهم جداً، لصعوبة تعامل المدرب الأجنبي مع اللاعبين المواطنين صغار السن، لحاجز اللغة والعادات والتقاليد، وتعاملهم بلا شك أسرع وأفضل مع مدرب من نفس بيئتهم ولغتهم»، وختم المدرب الفائز ببطولتين مع فريق 14 و15 في المواسم السابقة، يونس شاكر، حديثه، مثمناً سياسة النادي بالاعتماد على الكوادر المواطنة في التدريب، ومنحهم الفرصة، ودعمهم لتحقيق النجاح.

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