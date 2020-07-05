الوحدة يفك ارتباطه رسمياً بالإسباني غاسبار باناديرو

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

فك الوحدة رسمياً ارتباطه بالإسباني غاسبار باناديرو لاعب الفريق الأول والذي كان قد انضم للعنابي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي قادماً من الميريا الإسباني، بفسخ العقد بين الطرفين، لتنتهي العلاقة بين النادي واللاعب بعد تجربة قصيرة لم تستغرق أكثر من 3 أشهر.

وبات غاسبار(23 عاماً) اللاعب السابع الذي يغادر قلعة العنابي الصيف الحالي بعدما كان سيباستيان تيغالي الهداف التاريخي للفريق أول الراحلين بانتقاله إلى النصر في صفقة انتقال حر، وماجد سالم وحسين عباس إلى بني ياس بنظام الإعارة، ومحمد راشد انتقال حر، وخالد الظنحاني إلى الشارقة بعقد لمدة 3 سنوات، وإنهاء العلاقة مع المدافع حمدان الكمالي، وأحمد علي الذي لا يزال يرتبط بعقد مع النادي ولكنه خارج الحسابات في الموسم المقبل.

وشارك اللاعب مع الوحدة في 5 مباريات في دوري الخليج العربي، بإجمالي 360 دقيقة، وأحرز هدفاً وحيداً، علماً بأنه كان لاعباً لكرة القدم الشاطئية في جزء من مسيرته قبل الانتقال إلى الميريا الإسباني.

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