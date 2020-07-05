الأبيض يتجمع 22 الجاري استعداداً لتصفيات المونديال

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها السابع بنظام الاتصال المرئي "عن بُعد" برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة وبمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة إلى جانب إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

واعتمدت اللجنة المرحلة الأولى من برنامج إعداد منتخبنا الوطني الأول استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو .

وسيكون التجمع الأول للأبيض للفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري في الدولة لاجراء الفحوصات الطبية والإعداد البدني ، فيما سيكون التجمع الثاني للفترة من 1 إلى 23 أغسطس بمعسكر خارج الدولة وستتخلله خوض مباراتين وديتين علماً أن قائمة المنتخب سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة .

في المقابل سيكون التجمع الثالث للفترة من 31 أغسطس إلى 9 سبتمبر وخوض مباراتين وديتين خلال أيام الفيفا .

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حدد مواعيد استئناف الجولات الأربع المتبقية من التصفيات لتقام في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين بحيث ستلعب مباراتان يومي 8 و 13 أكتوبر ومباراتين يومي 12 و 17 نوفمبر 2020 وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .

وسيلعب منتخبنا أمام ماليزيا في الدولة يوم 8 أكتوبر 2020 على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 أكتوبر ، فيما سيلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الدولة أمام تايلند يوم 12 نوفمبر وأمام فيتنام يوم 17 من ذات الشهر .

واعتمدت اللجنة كذلك برنامج منتخبنا للناشئين مواليد 2004 استعداداً لنهائيات كأس آسيا المقررة في مملكة البحرين للفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020 بمشاركة 16 منتخباً ، حيث سيقيم المنتخب بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم معسكراً داخلياً للفترة من 18 إلى 27 يوليو الجاري ، ومعسكراً آخراً بالدولة للفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل لإجراء الفحوصات الطبية على أن يقيم معسكراً خارجياً بدء من يوم 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر ولعب أربع مباريات ودية .

وكان الجهاز الفني حرص على إقامة برنامج تدريبات لياقة بدنية عن بُعد بمشاركة 27 لاعباً من القائمة الموسعة ولمدة شهر كامل .

وبدأت إدارة المنتخبات والشؤون الفنية بالتنسيق مع الأمانة العامة ولجنة الطب الرياضي حول البدء في كافة الاجراءات اللوجيستية الخاصة بالمعسكرات الخارجية والفحوصات الطبية تقيداً بالاجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية .

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