12 مدرباً قادوا العين في عهد الاحتراف

المصدر: العين- طلحة عبدالله

منذ بداية عهد الاحتراف موسم 2008 - 2009، تعاقب على تدريب الفريق الأول بنادي العين 12 مدرباً بصفة أساسية، نجح 4 منهم في تحقيق البطولات، وأخفق 7 آخرون.

وتصدر الكرواتي زلاتكو داليتش، قائمة أكثر المدربين تتويجاً بالألقاب بحصوله مع الفريق على 4 بطولات، متفوقاً على كل من الروماني أولاريو كوزمين، والألماني وينفرد شايفر، بالإضافة إلى مواطنه الكرواتي الآخر زوران ماميتش، بيد أن هذا الأخير، دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن حقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ النادي، بحصوله مع الفريق على ثنائية الدوري والكأس، فضلاً عن قيادته «الزعيم» لوصافة كأس العالم للأندية.

وتعاقد العين مع زلاتكو داليتش في عام 2014 ليخلف الإسباني كيكي فلوريس، الذي فسخت الإدارة عقده بالتراضي بعد أربعة أشهر، قضاها في قيادة الجهاز الفني، ونجح المدرب الكرواتي في تقديم نفسه بصورة لافتة، بحصوله مع الفريق على 4 بطولات، منها الدوري والكأس بالإضافة إلى بطولتي السوبر وكأس الصداقة الإماراتية والمغربية، فضلاً عن وصافة دوري أبطال آسيا، وذلك خلال موسمي (2013 - 2014) (2016 - 2017)، وحسب (إحصاءات عيناوية) قاد زلاتكو العين، خلال هذه الفترة في 137 مواجهة، حقق الفوز في 80 مباراة، وتعادل في 30، وخسر 27. تولى الروماني أولاريو كوزمين، مهمة تدريب العين في موسمي (2011 - 2012) (2012 - 2013)، وقدم الفريق نفسه بطريقة رائعة، ليحصل على 3 بطولات منها بطولتا دوري، فضلاً عن كأس السوبر، وخاض العين 78 مباراة، فاز في 53 وتعادل في 11 وخسر 14.

ويعتبر الألماني وينفريد شايفر أول مدرب يقود العين في عهد الاحتراف وذلك في موسمي (2008 - 2009) (-2009 - 2010)، وعلى الرغم من أنه فشل في التتويج بدرع الدوري إلا أنه استطاع قيادة الفريق للحصول على 3 بطولات هي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وكأس السوبر، بعد أن قاده خلال هذه الفترة في 47 مباراة، محققاً الفوز في 31.

وفي 2017 تعاقد العين مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، خلفاً لمواطنه زلاتكو داليتش، واستطاع أن يحقق إنجازاً غير مسبوق في تاريخ النادي بحصوله على ثنائية الدوري والكأس، ووصافة كأس العالم الأندية وذلك موسمي (2016 - 2017)، (2017 - 2018)، بعد أن قاد الفريق في 89 مباراة، فاز في 53، وتعادل في 16، وخسر 20.

ولم يحقق 7 مدربين آخرين أي بطولة مع العين، وهم المدرب المواطن عبد الحميد المستكي، والبرازيلي سيريزو، ومواطنه السكندر غالو، والأوروغوياني خورخي فوساتي وكيكي فلوريس، والبرازيلي كارلوس غاريدو، والكرواتي إيفان ليكو.

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