زاراغوسا يعود إلى دبي لقيادة شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، إلى دبي، أول من أمس، قادماً من إسبانيا، برفقة اثنين من مساعديه، لقيادة تحضيرات «فرسان دبي»، والمقررة 11 الجاري، وفقاً لقرار اتحاد الكرة، بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات في هذا الموعد. ومن المنتظر أن يقود زاراغوسا الفريق الأول لشباب الأهلي بالموسم الجديد، وفق تأكيد مصادر بالنادي، وخصوصاً بعد نتائجه الجيدة مع فريق تحت 21 سنة، وتصدره دوري الرديف، وتولى زاراغوسا، تدريب الفريق الأول، خلفاً للأرجنتيني أروابارينا، وقاده في مباراة واحدة في الجولة 19 من دوري الخليج العربي قبل إلغائه، وانتهت بفوز الفريق على عجمان 5 - 2.

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