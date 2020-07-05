«الانضباط» تؤجّل شكوى شباب الأهلي

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، في اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تأجيل نظر شكوى شباب الأهلي، التي يطالب فيها ببطلان إجراءات مجلس إدارة رابطة المحترفين، لدعوة جمعية عمومية طارئة، وبإلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة، بعدم استكمال الدوري، وما ترتب عليه من نتائج، إلى جلسة الخميس المقبل، ومنحت اللجنة مهلة لاتحاد الكرة والرابطة، حتى الأربعاء المقبل، للرد على ما جاء في الشكوى. ووافقت اللجنة في بداية اجتماعها، على طلب المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، بالتنحي عن نظر القضية، على خلفية تصريحات صحافية سابقة عن القضية نفسها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز