داني بلوم على رادار «فرسان دبي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كشفت تقارير صحافية ألمانية، عن أن داني بلوم «29 سنة»، جناح فريق بوخوم الألماني، يحظى باهتمام شباب الأهلي للتعاقد معه، ويعد بلوم، واحداً من أبرز لاعبي الفريق، وخاض 25 مباراة هذا الموسم، وسجل 9 أهداف.

وأشارت التقارير إلى أن «فرسان دبي»، الذي وضع اللاعب على راداره منذ فترة يواجه منافسة شرسة من ناديي الفيصلي السعودي وأولسن الكوري الجنوبي. وفي الوقت نفسه، لا تزال مفاوضات شباب الأهلي قائمة للتعاقد مع البرازيلي رافاييل فيغا «25 عاماً»، صانع ألعاب بالميراس البرازيلي.

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