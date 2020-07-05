الهبوط من «الهواة» على طاولة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

تناقش لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة أحمد درويش اليوم تطبيق نظام الهبوط من دوري الدرجة الأولى وذلك للمرة الأولى، في ظل وجود دوري للدرجة الثانية،يتأهل منه البطل والوصيف للدرجة الأولى، وكان عدد من الأندية طالبت بتطبيق نظام الصعود والهبوط لتحفيز الفرق.

من جهة أخرى حدد اتحاد الكرة 9 الجاري لتلقي ردود الأندية بشأن المشاركة في دوري «الأولى» قبل وضع رُزنامة الموسم الجديد، وأكدت 10 أندية مشاركتها ، ولم يرد مسافي، فيما ربطت 3 أندية مشاركتها بمنحها دعماً شهرياً، وهي رأس الخيمة والرمس والجزيرة الحمراء،ويقدم الاتحاد حاليا دعماً لأندية مسافي والجزيرة الحمراء والرمس والعربي، بواقع 200 ألف درهم شهرياً.

ومن المتوقع أن يبدأ موسم الدرجة الاولى،أكتوبر المقبل، بالتصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تشهد تطبيق نظام جديد بإقامة المباريات على ملاعب الطرف الأول الذي يتم تحديده بالقرعة، ومن المقرر انطلاق الدوري في نوفمبر.

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