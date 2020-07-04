كونتيس يعود إلى تدريب حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلن نادي حتا رسمياً عن عودة اليوناني كريستوس كونتيس إلى تدريب فريق حتا برغم إعلان رحيله في وقت سابق عن النادي بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وتلقى كونتيس عروضاً محلية وخليجية بعد مغادرة قلعة "الإعصار"، إلا أن رغبته في العودة فتحت باب المفاوضات مجدداً مع إدارة نادي حتا التي كانت قريبة من التعاقد مع أحد المدربين من أوروبا.

وقدّم حتا بقيادة كونتيس مستوى مميزاً بعد صعوده إلى دوري الخليج العربي في الموسم الماضي برغم تراجع الفريق إلى المركز الـ13 قبل الأخير قبل إلغاء المسابقة.

وتنتظر المدرب اليوناني ملفات مهمة في حتا، أبرزها ملف المحترفين الأجانب، حيث خرج البرازيلي نيلتون ميرا من حسابات الفريق، إلا أن مصير الثلاثي البرازيلي دانيل أمورا وكلايتون سانتوس وصامويل روزا سيتحدد بناء على قرار المدرب.

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