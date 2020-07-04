النصر يضم منديز من الشارقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم، موافقتها على عرض نادي النصر الإماراتي، بالتعاقد مع اللاعب ريان منديز من الرأس الأخضر، وذلك عبر موقعها على حساب النادي في "تويتر".

وتمنت الشركة للاعب التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة، بدون توضيح لتفاصيل أخرى عن التعاقد الجديد، مع اللاعب الذي اعتمد عليه الشارقة كثيراً لتعويض غياب ايغور كوناردو في الموسم الحالي، بسبب الإصابة.

وبدأ مينديز مسيرته مع نادي باتوك بالرأس الأخضر، ثم انتقل عام 2008 إلى لوهافر إيه سي، ولعب معه مباراته الأولى في الدوري الفرنسي في 13 مايو 2009 ضد أس سانت إتيان.

وتم تعاقد معه نادي ليستر سيتي، ثم انضم إلى ليل الفرنسي عام 2012، وخضع لجراحة في وتر كاحله الأيمن، ليغيب عن الملاعب حتى 2013، وانضم في 2015، إلى فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، ثم انتقل 2019، إلى الشارقة.

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