أندية الكرة ترسم الخطة الاستراتيجية 2020-2030

المصدر: وام

تعقد رابطة المحترفين الإماراتية سلسلة من ورش العمل مع الأندية المحترفة عبر تقنية الاتصال المرئي اعتبارا من غد الأحد وتمتد على مدار ثلاثة أيام للتحضير للخطة الاستراتيجية الممتدة لعشر سنوات من 2020 إلى 2030.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول مع أندية العين، والجزيرة، والوحدة، وبني ياس والظفرة وتتواصل في يومها الثاني مع أندية النصر، والوصل، وشباب الأهلي وحتا، وتختتم بأندية الشارقة، واتحاد كلباء، وخورفكان، وعجمان والفجيرة.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد أنهت المرحلة الأولى من التحضير للاستراتيجية الجديدة والمتمثلة في الاجتماعات الداخلية مع مختلف الإدارات والأقسام في الرابطة، وذلك لدراسة وتحليل متطلبات عمليات التخطيط الاستراتيجي ضمن المحاور الأربعة المتمثلة في : بيئة كرة قدم احترافية، والشراكات التجارية، والكفاءة المالية والتنافسية المؤسسية من خلال تحليل البيئة الداخلية وفق أدوات التخطيط الاستراتيجي العلمية.

وتسعى الرابطة لتطوير هذه المحاور عن طريق استحداث مبادرات وبرامج تشغيلية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

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