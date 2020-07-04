"البيان الرياضي" ينفرد...هذه أسباب تنحي الزيودي عن قضية شباب الأهلي

المصدر: دبي- العوضي النمر

تساءل العديد من المهتمين بالشأن الكروي عن سر تنحي المستشار حمدان رشود الزيودي، نائب رئيس لجنة الانضباط عن النظر في شكوى شباب الأهلي والتي يطالب فيها ببطلان إجراءات مجلس إدارة رابطة المحترفين لدعوة جمعية عمومية طارئة، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة واتحاد الكرة، بعدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي وما ترتب على ذلك من نتائج.

وسر التنحي يأتي على خلفية تصريحات صحفية سابقة عن صحة سلامة وإجراءات رابطة المحترفين بعدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي، مما اعتبرها هو شخصياً إبداء رأي في قضية تم تقديم شكوى أمام اللجنة بشأنها لاحقا، مما استدعي اتخاذه قرار التنحي.

وتقديم الزيودي طلب رسمي بذلك إلى اللجنة التي قامت بالموافقة عليه خلال اجتماعها الأول اليوم للنظر في القضية، وهي واقعة تحدث للمرة الأولى لأحد أعضاء الانضباط.

يذكر أن الانضباط منحت كلا من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، مهلة حتى الأربعاء المقبل، للرد على شكوى نادي شباب الأهلي، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً اخر يوم الخميس 9 يوليو الجاري لمتابعة النظر في القضية.

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