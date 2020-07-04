الانضباط تطلب رد اتحاد الكرة على شكوى شباب الأهلي

المصدر: دبي- العوضي النمر

منحت لجنة الانضباط خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي، اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، مهلة حتى الأربعاء المقبل، للرد على شكوى نادي شباب الأهلي على أن تعقد اللجنة اجتماعا لنظر القضية يوم الخميس ٩ يوليو الجاري.

من جانب أخر تقدم المستشار حمدان رشود الزيودي، نائب رئيس اللجنة بطلب التنحي عن نظر القضية وقد وافقت اللجنة على طلبه.

وكان نادي شباب الأهلي قد طلب في شكواه بتتويجه عن الموسم الماضي كما طعن في خطوات إلغاء الموسم التي تمت من قبل الرابطة.

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